Créations personnelles : harpe et théâtre Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Créations personnelles : harpe et théâtre Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS mardi 2 juin 2026.
Salle Gabriel Fauré
Classe de harpe
Étudiant·es comédien·nes
Delphine Benhamou et Anne-Frédérique Bourget, direction
Créations personnelles transversales des étudiant·es en harpe et comédien·nes
Le mardi 02 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-02T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-02T19:00:00+02:00_2026-06-02T20:00:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
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