MAI A VELO – clôture du challenge, Montreuil-Juigné, Paris

MAI A VELO – clôture du challenge Mardi 2 juin, 17h30 Montreuil-Juigné Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T17:30:00+02:00 – 2026-06-02T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-02T17:30:00+02:00 – 2026-06-02T18:30:00+02:00

Montreuil-Juigné place de la république Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Paris Île-de-France

RDV le 2 juin en fin d(après midi en du marché, Place de la république pour un temps convivial de clôture du challenge MAI A VEL0 2026 !