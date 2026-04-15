MAI A VELO – clôture du challenge, Montreuil-Juigné, Paris
MAI A VELO – clôture du challenge, Montreuil-Juigné, Paris mardi 2 juin 2026.
MAI A VELO – clôture du challenge Mardi 2 juin, 17h30 Montreuil-Juigné Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T17:30:00+02:00 – 2026-06-02T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-02T17:30:00+02:00 – 2026-06-02T18:30:00+02:00
Montreuil-Juigné place de la république Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Paris Île-de-France
RDV le 2 juin en fin d(après midi en du marché, Place de la république pour un temps convivial de clôture du challenge MAI A VEL0 2026 !
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