Créatures de substitution ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Créatures de substitution

Samedi 23 mai 2026 à partir de 16h30. ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Créatures de substitution explore le remplacement progressif du vivant par des entités artificielles.

Conçue comme une ménagerie futuriste constituée d’animaux mécatroniques, de créatures virtuelles ou de robots compagnons, l’installation mêle créations robotiques et détournements de jouets, invitant le public à circuler librement et à éprouver le trouble entre fiction technologique et enjeux sociétaux contemporains.



Une programmation de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, coordonnée par France Cadet, avec les étudiants de 1er et 2nd cycle et l’artiste Mavros Sédeño .

ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Substitute creatures explores the gradual replacement of the living by artificial entities.

L’événement Créatures de substitution Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence