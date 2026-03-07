Crèche animée à la Collégiale Rue Saint Sauveur Grignan
samedi 5 décembre 2026 · Rue Saint Sauveur · Grignan
Informations pratiques
Grignan
Crèche animée à la Collégiale
Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Crèche animée dans la Chapelle de la Vierge, à l’intérieur de la Collégiale. Fonctionne à l’aide d’un monnayeur (2€), au profit de l’entretien de la Collégiale. Inauguration de la crèche le 1er dimanche de Décembre après la messe.
.
Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 56 75 robert.arlette@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animated Christmas crib (at the church)
Animated crèche in the Virgin Chapel, inside the Collégiale.
Works by putting a 2€ coin in favor of the maintenance of the Collégiale.
Crèche inauguration on the 1st sunday of December.
L’événement Crèche animée à la Collégiale Grignan a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Grignan (Drôme)
- Concert du 14 Juillet Rue Saint Sauveur Grignan 14 juillet 2026
- Brunch au château Château de Grignan Grignan 15 juillet 2026
- Jeudi de la Comtesse de Grignan Groupe Tony Brasserie La Comtesse de Grignan Grignan 16 juillet 2026
- Marché Nocturne Costumé Grignan 17 juillet 2026
- Marché nocturne du terroir et du savoir-faire Grignan 17 juillet 2026