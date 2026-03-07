Crèche animée à la Collégiale Rue Saint Sauveur Grignan

Informations pratiques

Grignan

Crèche animée à la Collégiale

Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 10:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Crèche animée dans la Chapelle de la Vierge, à l’intérieur de la Collégiale. Fonctionne à l’aide d’un monnayeur (2€), au profit de l’entretien de la Collégiale. Inauguration de la crèche le 1er dimanche de Décembre après la messe.

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Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 56 75 robert.arlette@free.fr

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English : Animated Christmas crib (at the church)

Animated crèche in the Virgin Chapel, inside the Collégiale.

Works by putting a 2€ coin in favor of the maintenance of the Collégiale.

Crèche inauguration on the 1st sunday of December.

L’événement Crèche animée à la Collégiale Grignan a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes