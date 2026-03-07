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AGENDA · Grignan

Crèche animée à la Collégiale Rue Saint Sauveur Grignan

samedi 5 décembre 2026 · Rue Saint Sauveur · Grignan

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 7 mars 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Saint Sauveur
Adresse
Collégiale Saint Sauveur
Ville
26230 Grignan
Département
Drôme
Tarif

Grignan

Crèche animée à la Collégiale

Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Crèche animée dans la Chapelle de la Vierge, à l’intérieur de la Collégiale. Fonctionne à l’aide d’un monnayeur (2€), au profit de l’entretien de la Collégiale. Inauguration de la crèche le 1er dimanche de Décembre après la messe.
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Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 56 75  robert.arlette@free.fr

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English : Animated Christmas crib (at the church)

Animated crèche in the Virgin Chapel, inside the Collégiale.
Works by putting a 2€ coin in favor of the maintenance of the Collégiale.
Crèche inauguration on the 1st sunday of December.

L’événement Crèche animée à la Collégiale Grignan a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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