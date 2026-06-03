« J’ai grandi en marge d’une image de la masculinité qui ne me ressemblait pas ».

Voilà le point de départ Nicolas Huchard pour créer l’envoûtant CREDO. Le chorégraphe au style pop, qui a longtemps œuvré dans les domaines de la mode et de la musique – il a chorégraphié Madonna, Lady Gaga et Aya Nakamura – réunit huit interprètes pour incarner une multiplicité de nuances de la masculinité. Sur une scène métamorphe, à la fois plateau de danse, runway et podium de pole dance, des chorégraphies dynamiques et fluides, embrassent et défient tour à tour les normes genrées. Dans cette réflexion qui expose la virilité comme un mythe, les corps sont les témoins de luttes internes entre des identités façonnées par les injonctions sociales et s’y opposant. Admettant un monde structuré par des relations de domination, ces interprètes explorent, avec douceur et force, des chemins d’émancipation.

Belinda Mathieu

Durée : 1h

Catégorie :

Danse

Musique

Mode

Des masculinités plurielles se révèlent dans CREDO, où huit danseurs guidés par le chorégraphe Nicolas Huchard, en collaboration avec Matteo Gheza, interrogent et subvertissent les assignations de genre. Entre grâce et puissance, cette troupe élégante aux costumes travaillés façonne de nouvelles manières, subversives et réjouissantes d’être des hommes.

Du mercredi 21 avril 2027 au samedi 24 avril 2027 :

samedi

de 21h00 à 22h00

samedi

de 17h00 à 18h00

vendredi

de 20h30 à 21h30

mercredi, jeudi

de 19h30 à 20h30

payant

De 19 à 54 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-21T22:30:00+02:00

fin : 2027-04-25T01:00:00+02:00

Date(s) : 2027-04-21T19:30:00+02:00_2027-04-21T20:30:00+02:00;2027-04-22T19:30:00+02:00_2027-04-22T20:30:00+02:00;2027-04-23T20:30:00+02:00_2027-04-23T21:30:00+02:00;2027-04-24T17:00:00+02:00_2027-04-24T18:00:00+02:00;2027-04-24T21:00:00+02:00_2027-04-24T22:00:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/credo-compagnie-nicolas-huchard +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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