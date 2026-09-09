Crée ta décoration de fêtes, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Crée ta décoration de fêtes 24 novembre – 5 décembre Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Enrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-24T14:30:00+01:00 – 2026-11-24T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T10:00:00+01:00 – 2026-12-05T18:00:00+01:00

Choisis la forme de ta déco et dessine ton motif ! Nous le ferons graver sur ne fine planche de bois grâce à une machine laser.

Décoration à récupérer à partir du 15 décembre.

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Animation en partenariat avec le FabLab Copernic