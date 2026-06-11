Crée ton super livre de l’espace Rue de l’Église Cuisery
Crée ton super livre de l’espace Rue de l’Église Cuisery vendredi 17 juillet 2026.
Cuisery
Crée ton super livre de l’espace
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Atelier animé par Gaëlle ALMERAS. Apprend pas à pas à dessiner un des personnages du livre habille´en astronaute et découpe le.
Avec de grandes bandes de papier noir pliées en accordéon pour faire la base de ton livre, colle ton personnage et amuse-toi à créer le décor…
Pour les enfants de 6 à 12 ans. .
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : Crée ton super livre de l’espace
L’événement Crée ton super livre de l’espace Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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