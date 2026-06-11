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Crée ton super livre de l’espace Rue de l’Église Cuisery

Crée ton super livre de l’espace Rue de l’Église Cuisery vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Rue de l'Église

Adresse : Centre Eden

Ville : 71290 Cuisery

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cuisery

Crée ton super livre de l’espace

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 12:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Atelier animé par Gaëlle ALMERAS. Apprend pas à pas à dessiner un des personnages du livre habille´en astronaute et découpe le.
Avec de grandes bandes de papier noir pliées en accordéon pour faire la base de ton livre, colle ton personnage et amuse-toi à créer le décor…
Pour les enfants de 6 à 12 ans.   .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 

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English : Crée ton super livre de l’espace

L’événement Crée ton super livre de l’espace Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN

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