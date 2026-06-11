Crée ton super livre de l’espace Rue de l’Église Cuisery

Cuisery

Crée ton super livre de l’espace

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Atelier animé par Gaëlle ALMERAS. Apprend pas à pas à dessiner un des personnages du livre habille´en astronaute et découpe le.

Avec de grandes bandes de papier noir pliées en accordéon pour faire la base de ton livre, colle ton personnage et amuse-toi à créer le décor…

Pour les enfants de 6 à 12 ans. .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

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English : Crée ton super livre de l’espace

L’événement Crée ton super livre de l’espace Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN