Créé ton tableau végétal Bibliothèque Drouot Paris
Créé ton tableau végétal Bibliothèque Drouot Paris samedi 4 juillet 2026.
Une animation proposée par l’association Sème Sème.
2 créneaux :
– 10h-10h45 : 1 à 3 ans
– 11h-11h45 : 4 à 6 ans
Du scotch pour les grands, de l’argile pour les petits et de la créativité végétale pour tout le monde !
Le samedi 04 juillet 2026
de 10h30 à 11h45
gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-04T14:45:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T10:30:00+02:00_2026-07-04T11:45:00+02:00
Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 +33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr
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