Baignade estivale – La Villette Baignade estivale – La Villette Paris

Infos ouverture/fermeture :

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La baignade du bassin de la Villette est ouverte à toutes et tous, tous les jours, gratuitement et de manière sécurisée : des maîtres-nageurs surveillent les baigneurs, petits et grands. La qualité de l’eau de baignade est constamment contrôlée, tous les jours.

La zone de baignade est limitée à 500 personnes par jour pour assurer une qualité d’eau optimale.

Cette baignade publique en milieu naturel est organisée sur une structure flottante de 16 mètres de large sur 100 mètres de long et partagée en trois aires distinctes : deux pataugeoires (bassins ludiques) pour les enfants (sous le contrôle d’un adulte accompagnant) dont la profondeur maximale s’élève à 40 cm ; un petit bassin d’une profondeur maximale de 1,20 m ; un grand bassin réservé aux nageurs confirmés d’une profondeur de 2 mètres.

Outre des espaces de baignades sécurisés, des animations sportives et ludiques sont aussi proposées :

Trampoline (enfant de 6 à 14 ans)

Baby-foot et pétanque (tous public) avec des moments de challenge récompensées par des goodies selon le public

Tir au panier Basketball (initiation et challenge) – tous public

Chaque année, la Ville de Paris propose tous les étés des baignades estivales dans plusieurs centres sportifs, dans le bassin de La Villette et dans le Canal Saint-Martin. Elles sont gratuites et ouvertes à toutes et tous.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 21h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T14:00:00+02:00

fin : 2026-08-31T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T21:00:00+02:00;2026-07-05T11:00:00+02:00_2026-07-05T21:00:00+02:00;2026-07-06T11:00:00+02:00_2026-07-06T21:00:00+02:00;2026-07-07T11:00:00+02:00_2026-07-07T21:00:00+02:00;2026-07-08T11:00:00+02:00_2026-07-08T21:00:00+02:00;2026-07-09T11:00:00+02:00_2026-07-09T21:00:00+02:00;2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T21:00:00+02:00;2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T21:00:00+02:00;2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T21:00:00+02:00;2026-07-13T11:00:00+02:00_2026-07-13T21:00:00+02:00;2026-07-14T11:00:00+02:00_2026-07-14T21:00:00+02:00;2026-07-15T11:00:00+02:00_2026-07-15T21:00:00+02:00;2026-07-16T11:00:00+02:00_2026-07-16T21:00:00+02:00;2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T21:00:00+02:00;2026-07-18T11:00:00+02:00_2026-07-18T21:00:00+02:00;2026-07-19T11:00:00+02:00_2026-07-19T21:00:00+02:00;2026-07-20T11:00:00+02:00_2026-07-20T21:00:00+02:00;2026-07-21T11:00:00+02:00_2026-07-21T21:00:00+02:00;2026-07-22T11:00:00+02:00_2026-07-22T21:00:00+02:00;2026-07-23T11:00:00+02:00_2026-07-23T21:00:00+02:00;2026-07-24T11:00:00+02:00_2026-07-24T21:00:00+02:00;2026-07-25T11:00:00+02:00_2026-07-25T21:00:00+02:00;2026-07-26T11:00:00+02:00_2026-07-26T21:00:00+02:00;2026-07-27T11:00:00+02:00_2026-07-27T21:00:00+02:00;2026-07-28T11:00:00+02:00_2026-07-28T21:00:00+02:00;2026-07-29T11:00:00+02:00_2026-07-29T21:00:00+02:00;2026-07-30T11:00:00+02:00_2026-07-30T21:00:00+02:00;2026-07-31T11:00:00+02:00_2026-07-31T21:00:00+02:00;2026-08-01T11:00:00+02:00_2026-08-01T21:00:00+02:00;2026-08-02T11:00:00+02:00_2026-08-02T21:00:00+02:00;2026-08-03T11:00:00+02:00_2026-08-03T21:00:00+02:00;2026-08-04T11:00:00+02:00_2026-08-04T21:00:00+02:00;2026-08-05T11:00:00+02:00_2026-08-05T21:00:00+02:00;2026-08-06T11:00:00+02:00_2026-08-06T21:00:00+02:00;2026-08-07T11:00:00+02:00_2026-08-07T21:00:00+02:00;2026-08-08T11:00:00+02:00_2026-08-08T21:00:00+02:00;2026-08-09T11:00:00+02:00_2026-08-09T21:00:00+02:00;2026-08-10T11:00:00+02:00_2026-08-10T21:00:00+02:00;2026-08-11T11:00:00+02:00_2026-08-11T21:00:00+02:00;2026-08-12T11:00:00+02:00_2026-08-12T21:00:00+02:00;2026-08-13T11:00:00+02:00_2026-08-13T21:00:00+02:00;2026-08-14T11:00:00+02:00_2026-08-14T21:00:00+02:00;2026-08-15T11:00:00+02:00_2026-08-15T21:00:00+02:00;2026-08-16T11:00:00+02:00_2026-08-16T21:00:00+02:00;2026-08-17T11:00:00+02:00_2026-08-17T21:00:00+02:00;2026-08-18T11:00:00+02:00_2026-08-18T21:00:00+02:00;2026-08-19T11:00:00+02:00_2026-08-19T21:00:00+02:00;2026-08-20T11:00:00+02:00_2026-08-20T21:00:00+02:00;2026-08-21T11:00:00+02:00_2026-08-21T21:00:00+02:00;2026-08-22T11:00:00+02:00_2026-08-22T21:00:00+02:00;2026-08-23T11:00:00+02:00_2026-08-23T21:00:00+02:00;2026-08-24T11:00:00+02:00_2026-08-24T21:00:00+02:00;2026-08-25T11:00:00+02:00_2026-08-25T21:00:00+02:00;2026-08-26T11:00:00+02:00_2026-08-26T21:00:00+02:00;2026-08-27T11:00:00+02:00_2026-08-27T21:00:00+02:00;2026-08-28T11:00:00+02:00_2026-08-28T21:00:00+02:00;2026-08-29T11:00:00+02:00_2026-08-29T21:00:00+02:00;2026-08-30T11:00:00+02:00_2026-08-30T21:00:00+02:00

Baignade estivale – La Villette 40 Quai de la Loire 75019 Paris

+33632305470



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