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Créer et gérer une boîte mail 48 rue Saint-Michel Épinal

Créer et gérer une boîte mail 48 rue Saint-Michel Épinal

Créer et gérer une boîte mail 48 rue Saint-Michel Épinal mercredi 23 septembre 2026.

Lieu
48 rue Saint-Michel
Adresse
48 bmi épinal
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges
Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
0 Gratuit

Épinal

Créer et gérer une boîte mail

48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23 10:00:00

Date(s) :
2026-09-23

Tout public • Atelier multimédia • Sur inscriptionTout public
0  .

48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 20 

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English :

Open to the public? Multimedia workshop? Registration required

L’événement Créer et gérer une boîte mail Épinal a été mis à jour le 2026-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION

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