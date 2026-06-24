Créer et gérer une boîte mail 48 rue Saint-Michel Épinal
Créer et gérer une boîte mail 48 rue Saint-Michel Épinal mercredi 23 septembre 2026.
Épinal
Créer et gérer une boîte mail
48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23 10:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Tout public • Atelier multimédia • Sur inscriptionTout public
0 .
48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 20
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English :
Open to the public? Multimedia workshop? Registration required
L’événement Créer et gérer une boîte mail Épinal a été mis à jour le 2026-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION
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