Créer une BD numérique, Bibliothèque de Porchefontaine, Versailles

Informations pratiques

Créer une BD numérique Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque de Porchefontaine Yvelines

Atelier limité à 8 enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Découvre comment construire une histoire et lance-toi dans la création de ta BD numérique grâce à une application à la fois très riche et facile d’utilisation.

Bibliothèque de Porchefontaine 86 Rue Yves le Coz, 78000 Versailles, France Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 0139506003 https://bibliotheque.versailles.fr/les-bibliotheques/porchefontaine [{« type »: « phone », « value »: « 0139506003 »}] Public : tous publics

Collections : 30 000 documents

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