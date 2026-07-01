Créer une BD numérique, Bibliothèque de Porchefontaine, Versailles
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque de Porchefontaine · Versailles
Informations pratiques
Créer une BD numérique Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque de Porchefontaine Yvelines
Atelier limité à 8 enfants.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Découvre comment construire une histoire et lance-toi dans la création de ta BD numérique grâce à une application à la fois très riche et facile d’utilisation.
Bibliothèque de Porchefontaine 86 Rue Yves le Coz, 78000 Versailles, France Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 0139506003 https://bibliotheque.versailles.fr/les-bibliotheques/porchefontaine [{« type »: « phone », « value »: « 0139506003 »}] Public : tous publics
Collections : 30 000 documents
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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