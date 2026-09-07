Créez votre dessous de verre en mosaïque, Maison des Métiers d’art, Ferrières-en-Gâtinais

Informations pratiques

Créez votre dessous de verre en mosaïque 19 et 20 septembre Maison des Métiers d’art Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la nouvelle exposition de la Maison des metiers d’art Les Arts de la table et participer à un atelier express avec les médiatrices, pour réaliser votre dessous de verre en mosaïque.

Maison des Métiers d’art 18 Grande-Rue 45210 Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 26 04 05 http://www.cc4v.fr/675_p_46729/maison-des-metiers-d-art.html https://www.facebook.com/maisondesmetiersdart45/ Depuis 2005, la Maison des métiers d’art valorise et fait connaître l’artisanat d’art par le biais de différentes actions dont différents cycles d’exposition et diverses médiations (rencontres, démonstrations, ateliers …). Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Créez votre dessous de verre en mosaïque

©