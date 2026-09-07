Les 40 ans de l’A.R.F., Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ferrières-en-Gâtinais

Informations pratiques

Les 40 ans de l’A.R.F. Samedi 19 septembre, 10h00 Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’ARF a 40 ans

L’exposition propose à travers plusieurs panneaux l’histoire de notre association en lien avec le patrimoine du Gâtinais. Nos principales visites, expositions et conférences seront aussi présentées.

L’exposition se situe dans la Chapelle Saint-Elisabeth, Chapelle emblématique rarement ouverte aux visites !

Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul Rue des Eglises, 45210 Ferrières-en-Gâtinais, France Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33258473214 https://officedetourisme.cc4v.fr Chapiteaux et archivoltes du portail témoignent de l’influence de la cathédrale de Sens. Les petites colonnes de la nef étaient géminées. La coupole sur ogives repose sur colonnes appareillées par moitiés de cylindre. Les charpentes sont du XVe siècle, suite à l’incendie de 1426. Peintures murales datant, pour certaines, du XVIe siècle. Parkings disponibles rue du couvent, Place Saint Macé et salle des fêtes.

L’ARF a 40 ans

©Catherine Cabaré