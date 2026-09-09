Démonstration de tour à perche, Maison des Métiers d’art, Ferrières-en-Gâtinais

Informations pratiques

Démonstration de tour à perche 19 et 20 septembre Maison des Métiers d’art Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez assister à une démonstration de tour à perche !

Le tour à la perche est un outil de travail déjà utilisé au Moyen-âge. Gary Baker (ancien tourneur de Guédelon) présentera ce savoir-faire !

Maison des Métiers d’art 18 Grande-Rue 45210 Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 26 04 05 http://www.cc4v.fr/675_p_46729/maison-des-metiers-d-art.html https://www.facebook.com/maisondesmetiersdart45/ Depuis 2005, la Maison des métiers d’art valorise et fait connaître l’artisanat d’art par le biais de différentes actions dont différents cycles d’exposition et diverses médiations (rencontres, démonstrations, ateliers …). Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Venez assister à une démonstration de tour à perche !

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