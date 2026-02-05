Crépuscule au sommet du clocher Domfront à l’heure dorée Eglise Saint-Julien Domfront en Poiraie

Crépuscule au sommet du clocher Domfront à l’heure dorée

Eglise Saint-Julien Domfront Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 18:30:00

fin : 2026-03-20 19:30:00

Date(s) :

2026-03-20

En plein cœur de la cité médiévale de Domfront, l’église Saint-Julien construite en béton armé ne passe décidément pas inaperçue.

Pour célébrer l’arrivée du printemps, vivez une expérience rare et intimiste au cœur de Domfront-en-Poiraie.

La visite débute par la découverte de l’église Saint-Julien, avant une montée exceptionnelle au clocher. Là-haut, à l’heure où le jour et la nuit s’équilibrent, laissez-vous émerveiller par une vue panoramique à 360° sur Domfront et ses paysages, baignée par les couleurs du coucher de soleil de l’équinoxe.Pour prolonger ce moment hors du temps, un apéritif convivial est servi au sommet, invitant à savourer la lumière, la saison qui renaît et la magie du lieu. Une parenthèse privilégiée, à partager en tout petit groupe.

Où ? Église Saint-Julien, Domfront-en-Poiraie

Pour qui ? adulte majeur.

Durée 1h

Réservation Obligatoire

Pas de jauge minimum 6 personnes maximum

Pour le confort et la sécurité de tous, la montée au clocher (211 marches) est réservée aux participants ne présentant pas de difficultés de mobilité et à l’aise avec la hauteur. Non accessible au PMR. .

Eglise Saint-Julien Domfront Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Crépuscule au sommet du clocher Domfront à l’heure dorée

L’événement Crépuscule au sommet du clocher Domfront à l’heure dorée Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-02-05 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne