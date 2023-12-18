Crépuscule en Retz Villers-Cotterêts

Crépuscule en Retz

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

2026-07-04

Balade guidée de la soirée au début de la nuit par l’association AFORETZ. Pensez à emporter votre dîner !

Rendez-vous sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 18h.

Avenue de la Gare Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 6 31 13 97 64

Guided stroll from evening to early evening by the AFORETZ association. Don’t forget to bring your dinner!

Meet at the Villers-Cotterêts station parking lot for a 6pm departure.

