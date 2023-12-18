Crépuscule en Retz Villers-Cotterêts
Crépuscule en Retz Villers-Cotterêts samedi 4 juillet 2026.
Crépuscule en Retz
Avenue de la Gare Villers-Cotterêts Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
2026-07-04
Balade guidée de la soirée au début de la nuit par l’association AFORETZ. Pensez à emporter votre dîner !
Rendez-vous sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 18h.
Avenue de la Gare Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 6 31 13 97 64
English :
Guided stroll from evening to early evening by the AFORETZ association. Don’t forget to bring your dinner!
Meet at the Villers-Cotterêts station parking lot for a 6pm departure.
