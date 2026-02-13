Crépuscules flamboyants Ingrannes

Crépuscules flamboyants

Lieu-dit Château de Centimaisons Ingrannes Loiret

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

12.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07 10:00:00

fin : 2026-11-10 18:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Vivez une dernière soirée chaleureuse avant la fermeture de l’Arboretum.

Animations qui réchauffent de 16h à 18h.

L’Arboretum est ouvert à la visite de 10h à 18h.

Sans réservation 12.5 .

Lieu-dit Château de Centimaisons Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 57 28 24 contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open until 10pm

As the hours lengthen in summer and the evening light bewitches the landscape, come and stroll through the alleys of the Arboretum, which is exceptionally open until 10pm.

Snacks and a unique Zen atmosphere.

