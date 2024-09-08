Crescendo avec Boris Wild 2024-2025 LE Double Fond PARIS

Un spectacle original et unique dont vous vous souviendrez longtemps. Un spectacle de magie plein d’effets magiques drôles, étonnants et poétiques avec la participation active du public. Au fil de différents numéros vus dans l’émission TV « Le Plus Grand Cabaret du Monde », le spectacle monte en puissance pour terminer avec le numéro qui lui a valu d’être primé aux Championnats du Monde de Magie.

Pendant ce show Boris vous fera rire, il vous fera pleurer mais surtout il vous fera dire : comment diable fait-il tout cela ? »

Un spectacle d’effets magiques drôles, étonnants et poétiques avec la participation active du public. Boris Wild est l’un des magiciens français de close-up les plus réputés au monde.

Le samedi 15 août 2026

de 21h00 à 22h15

Le vendredi 07 août 2026

de 21h00 à 22h15

Le vendredi 10 juillet 2026

de 12h00 à 22h15

Le samedi 27 juin 2026

de 21h00 à 22h15

payant

34 € (plein tarif) 29 € (tarif réduit) Tarif réduit : étudiants et demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif. Arrivée: 20h30 | Début du spectacle: 21h Détail des formules : https://www.doublefond.com/1BFogn-formules-et-tarifs/

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2024-09-08T00:00:00+02:00

fin : 2026-08-16T01:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T21:00:00+02:00_2026-06-27T22:15:00+02:00;2026-07-10T12:00:00+02:00_2026-07-10T22:15:00+02:00;2026-08-07T21:00:00+02:00_2026-08-07T22:15:00+02:00;2026-08-15T21:00:00+02:00_2026-08-15T22:15:00+02:00

LE Double Fond 1 place du Marché Sainte Catherine 75004 PARIS

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