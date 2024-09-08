Crescendo avec Boris Wild 2024-2025 LE Double Fond PARIS
Crescendo avec Boris Wild 2024-2025 LE Double Fond PARIS dimanche 8 septembre 2024.
Un spectacle original et unique dont vous vous souviendrez longtemps. Un spectacle de magie plein d’effets magiques drôles, étonnants et poétiques avec la participation active du public. Au fil de différents numéros vus dans l’émission TV « Le Plus Grand Cabaret du Monde », le spectacle monte en puissance pour terminer avec le numéro qui lui a valu d’être primé aux Championnats du Monde de Magie.
Pendant ce show Boris vous fera rire, il vous fera pleurer mais surtout il vous fera dire : comment diable fait-il tout cela ? »
Un spectacle d’effets magiques drôles, étonnants et poétiques avec la participation active du public. Boris Wild est l’un des magiciens français de close-up les plus réputés au monde.
Le samedi 15 août 2026
de 21h00 à 22h15
Le vendredi 07 août 2026
de 21h00 à 22h15
Le vendredi 10 juillet 2026
de 12h00 à 22h15
Le samedi 27 juin 2026
de 21h00 à 22h15
payant
34 € (plein tarif) 29 € (tarif réduit) Tarif réduit : étudiants et demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif. Arrivée: 20h30 | Début du spectacle: 21h Détail des formules : https://www.doublefond.com/1BFogn-formules-et-tarifs/
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2024-09-08T00:00:00+02:00
fin : 2026-08-16T01:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T21:00:00+02:00_2026-06-27T22:15:00+02:00;2026-07-10T12:00:00+02:00_2026-07-10T22:15:00+02:00;2026-08-07T21:00:00+02:00_2026-08-07T22:15:00+02:00;2026-08-15T21:00:00+02:00_2026-08-15T22:15:00+02:00
LE Double Fond 1 place du Marché Sainte Catherine 75004 PARIS
https://www.doublefond.com/spectacles/crescendo/ +33142714020 resa@doublefond.com https://www.facebook.com/ledoublefond https://www.facebook.com/ledoublefond https://www.twitter.com/ledoublefond
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