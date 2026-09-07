Crevarde ! Lecture musicale de la compagnie Thec (précédée d’un discours), La Ferme d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Crevarde ! Lecture musicale de la compagnie Thec (précédée d’un discours) Mercredi 25 novembre, 19h00 La Ferme d’en Haut Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T19:00:00+01:00 – 2026-11-25T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-25T19:00:00+01:00 – 2026-11-25T21:00:00+01:00

Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

Crevarde ! Lecture musicale de la compagnie Thec (précédée d’un discours)

D’habitude, elle passe ses journées à traîner dans les rues. A se battre tous les jours pour trouver les moyens de survivre une journée supplémentaire.

Mais aujourd’hui, elle est dans un commissariat. De son plein gré ! C’est bien la première fois. Elle attend. Pour déposer une plainte ! Et dans l’attente de tout déballer, elle raconte sa vie, ce qui l’a propulsé dans la rue, les coups et les humiliations. Sa descente aux enfers, en toute discrétion… même si la retenue et la pudeur ne sont pas vraiment ce qui la caractérise.

Un monologue sombre et drôle proféré avec l’énergie rageuse de la comédienne Charlotte Talpaert, accompagné par les sons du violoncelle de Timothée Couteau qui se déversent comme un courant irrépressible.

Un texte « coup de poing » sur les violences conjugales qui finit par nous saisir aux tripes.

Programmation proposée en partenariat avec le service engagement citoyen et la mission égalité femmes / hommes

Gratuit, à partir de 15 ans

Réservation : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/crevarde

La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/la-ferme-d-en-haut-3-eme-trimestre »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/la-ferme-d-en-haut-3-eme-trimestre »}, {« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/crevarde »}]

Mercredi 25 novembre 2026 à 19h, à la Ferme d’en Haut

Thec