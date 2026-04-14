Cri-cri : mélodies d’hier au piano, Salle Quintin Loucher, Bordeaux
Cri-cri : mélodies d’hier au piano, Salle Quintin Loucher, Bordeaux samedi 23 mai 2026.
Cri-cri : mélodies d’hier au piano 23 et 30 mai Salle Quintin Loucher Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00
Par : A la mexicaine
Spectacle autour des chansons du compositeur mexicain Gabilondo Soler « Cricri ». María Urincho, professeure de piano, formée au Conservatoire de Bordeaux, vous invite à faire revivre ou découvrir l’univers enchanteur de Cricri.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)
Salle Quintin Loucher 96 rue de la Béchade Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « notes.nomades@gmail.com »}]
Spectacle autour des chansons du compositeur mexicain Gabilondo Soler « Cricri ». SALC Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes
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