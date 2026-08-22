Informations pratiques

Sète

CRIC CRAC CONCERT

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-05

fin : 2027-04-07

Date(s) :

2027-04-05

Un concert d’histoires abracadabrantes avec des chansons traditionnelles et de la petite enfance, des arrangements musicaux surprenants et de l’humour toujours.

Un concert d’histoires Spectacle Musical interactif De 2 à 6 ans

L’avis du Théâtre de Poche : Ça cric, ça crac…Un concert ludique et malicieusement inventif qui réveille l’imaginaire et fait pétiller les oreilles.

Un concert d’histoires abracadabrantes avec des chansons traditionnelles et de la petite enfance, des arrangements musicaux surprenants et de l’humour toujours.

Note d’Intention : Pour la première fois : aller à la crèche, à l’école maternelle, rentrer au C.P, c’est toujours un moment délicat où il faut lâcher le connu pour l’inconnu. Dans ce nouveau Concert d’histoire, j’ai voulu accompagner l’enfant dans ce passage, avec de petites histoires initiatiques, des chansons qui donnent du courage et des rires pour dédramatiser le tout. Partir à l’aventure avec joie ! .

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : CRIC CRAC CONCERT

A concert full of outlandish stories featuring traditional songs and nursery rhymes, surprising musical arrangements, and plenty of humor.

L’événement CRIC CRAC CONCERT Sète a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau