Crimes et mystères (partie 2) Belfort
dimanche 20 septembre 2026 · Belfort
Informations pratiques
Belfort
Crimes et mystères (partie 2)
Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Milieu des années 30, Lucienne Vautrin est pigiste pour le journal La Frontière. Elle collecte des faits divers aussi macabres que farfelus, que personne ne veut publier. Mais peu importe, cette femme trop instruite, trop curieuse, trop libre pour son temps, en tirera quelque profit un jour ! Suivez-la dans la ville sur les traces de mystères bien gardés.
À partir de 16 ans Sur réservation .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Crimes et mystères (partie 2)
L’événement Crimes et mystères (partie 2) Belfort a été mis à jour le 2026-08-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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