Informations pratiques

Belfort

Crimes et mystères (partie 2)

Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Milieu des années 30, Lucienne Vautrin est pigiste pour le journal La Frontière. Elle collecte des faits divers aussi macabres que farfelus, que personne ne veut publier. Mais peu importe, cette femme trop instruite, trop curieuse, trop libre pour son temps, en tirera quelque profit un jour ! Suivez-la dans la ville sur les traces de mystères bien gardés.

À partir de 16 ans Sur réservation .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Crimes et mystères (partie 2)

L’événement Crimes et mystères (partie 2) Belfort a été mis à jour le 2026-08-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)