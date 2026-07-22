Criminel nazi cherche employeur. La cavale de Walther Rauff. 1943‑1984 de Jean‑Christophe Klotz Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Pendant près de 40 ans, Walter Rauff, l’un des criminels nazis les plus recherchés au monde – notamment pour son rôle dans la fabrication et l’utilisation des camions à gaz qui ont fait plus de 150 000 victimes – est parvenu à échapper à la justice.

Une justice qui va se heurter à la raison d’État. Car Rauff est un nazi protégé. De la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à sa mort, au milieu des années 1980, Rauff va offrir à différents services secrets, amis ou ennemis, son « savoir‑faire » acquis au sein de la SS et de la Gestapo. Italie, Syrie, Allemagne, Amérique Latine, et même Israël…

La route que nous allons emprunter est celle qu’il a lui-même suivie. Une route tracée par le sang de toutes ses victimes.

En présence du réalisateur.

En conversation avec StéphanieDuncan, journaliste et productrice à France Inter.

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AVANT-PREMIÈRE



Dans le cadre du Mois du film documentaire



France, documentaire, 100 min, Zadig Productions, 2026.

Le jeudi 26 novembre 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : 5/3 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-26T20:00:00+01:00

fin : 2026-11-26T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-26T19:00:00+02:00_2026-11-26T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris

https://www.memorialdelashoah.org/ +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/



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