Criminel nazi cherche employeur. La cavale de Walther Rauff. 1943‑1984 de Jean‑Christophe Klotz Mémorial de la Shoah Paris
jeudi 26 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
Pendant près de 40 ans, Walter Rauff, l’un des criminels nazis les plus recherchés au monde – notamment pour son rôle dans la fabrication et l’utilisation des camions à gaz qui ont fait plus de 150 000 victimes – est parvenu à échapper à la justice.
Une justice qui va se heurter à la raison d’État. Car Rauff est un nazi protégé. De la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à sa mort, au milieu des années 1980, Rauff va offrir à différents services secrets, amis ou ennemis, son « savoir‑faire » acquis au sein de la SS et de la Gestapo. Italie, Syrie, Allemagne, Amérique Latine, et même Israël…
La route que nous allons emprunter est celle qu’il a lui-même suivie. Une route tracée par le sang de toutes ses victimes.
En présence du réalisateur.
En conversation avec StéphanieDuncan, journaliste et productrice à France Inter.
AVANT-PREMIÈRE
Dans le cadre du Mois du film documentaire
France, documentaire, 100 min, Zadig Productions, 2026.
Le jeudi 26 novembre 2026
de 19h00 à 21h00
payant
Tarif : 5/3 €
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-26T20:00:00+01:00
fin : 2026-11-26T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-26T19:00:00+02:00_2026-11-26T21:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris
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