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Présentation exceptionnelle – FJORD, Sept Parnassiens, Paris

mercredi 19 août 2026 · Sept Parnassiens · Paris

Présentation exceptionnelle – FJORD, Sept Parnassiens, Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Sept Parnassiens
Adresse
98 Bd du Montparnasse, Paris
Ville
75006 Paris
Département
Paris

Présentation exceptionnelle – FJORD Mercredi 19 août, 17h00 Sept Parnassiens Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T17:00:00+02:00 – 2026-08-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T17:00:00+02:00 – 2026-08-19T20:00:00+02:00

Séance exceptionnelle présentée par le réalisateur Cristian Mungiu

Sept Parnassiens 98 Bd du Montparnasse, Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France
Présentation

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