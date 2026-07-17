Présentation exceptionnelle – FJORD, Sept Parnassiens, Paris

Informations pratiques

Présentation exceptionnelle – FJORD Mercredi 19 août, 17h00 Sept Parnassiens Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T17:00:00+02:00 – 2026-08-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-19T17:00:00+02:00 – 2026-08-19T20:00:00+02:00

Séance exceptionnelle présentée par le réalisateur Cristian Mungiu

Sept Parnassiens 98 Bd du Montparnasse, Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France

Présentation