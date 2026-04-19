Le quartier du Marais : sur les traces de la vie juive à Paris Mémorial de la Shoah Paris
Le quartier du Marais : sur les traces de la vie juive à Paris Mémorial de la Shoah Paris mercredi 19 août 2026.
Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous : accueil du Mémorial de la Shoah.
Le parcours débute par une présentation du Mur des Noms au Mémorial de la Shoah avant de partir sur les traces de la vie juive dans le cœur historique de Paris, le Marais. En découvrant synagogues, plaques commémoratives et commerces traditionnels, du Moyen-Âge à nos jours, le groupe suit les évolutions du quartier juif, le Pletzl.
Le mercredi 19 août 2026
de 15h00 à 18h00
payant
Tarif : 6€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-19T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-19T15:00:00+02:00_2026-08-19T18:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-le-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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