A la découverte des quartiers parisiens : La vallée de Fécamp Devant le Kiosque citoyen du 12e arrondissement Paris mercredi 19 août 2026.

Le 12e arrondissement de Paris est né en 1860 par la volonté de Napoléon III d’annexer, à Paris, une partie des communes limitrophes de Bercy et de St Mandé. La Vallée de Fécamp suivait alors le cours du ruisseau de Montreuil.

Aujourd’hui, ce vaste quartier offre un voyage historique et patrimonial, depuis la gigantesque église du Saint-Esprit jusqu’aux immeubles Art nouveau, en passant par les habitations bons marché (HBM) ou les vestiges d’anciennes manufactures.

Cette visite guidée est proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Un parcours numérique dédié, valorisant l’histoire et le patrimoine de ce quartier du 12e arrondissement, a été réalisé par le Département de l’histoire, de la mémoire et des musées associatifs (Direction des affaires culturelles) dans le cadre du budget participatif de la Ville de Paris.

Découvrez l’histoire de la Vallée de Fécamp à travers une sélection des curiosités architecturales, des plus secrètes aux plus monumentales. Une visite guidée proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Le mercredi 19 août 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit sous condition

Visite gratuite dans la limite des places disponibles (25 personnes par visite)

Réservation obligatoire à partir du 04 août 2026

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-19T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-19T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-19T18:00:00+02:00_2026-08-19T20:00:00+02:00

Devant le Kiosque citoyen du 12e arrondissement 8, place Félix Éboué 75012 Paris

https://www.paris.fr/pages/histoire-et-memoire-2419 https://www.facebook.com/comite.dhistoire/ https://www.facebook.com/comite.dhistoire/



Afficher la carte du lieu Devant le Kiosque citoyen du 12e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

