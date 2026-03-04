Cristal : la sélection du prix Facile à lire mise en scène, Bibliothèque Pablo Neruda, Pessac

Cristal : la sélection du prix Facile à lire mise en scène Jeudi 26 mars, 14h00 Bibliothèque Pablo Neruda Gironde

Sur réservation

Début : 2026-03-26T14:00:00+01:00 – 2026-03-26T15:00:00+01:00

Fin : 2026-03-26T14:00:00+01:00 – 2026-03-26T15:00:00+01:00

Plongez dans les livres du Prix Facile à lire lors d’une lecture théâtralisée pleine de voix et d’émotions – des textes illustrés, des romans courts ou à écouter – conçus pour faciliter l’accès à la lecture et partager le plaisir de lire.

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

Bibliothèque Pablo Neruda 16 bis All. des Mimosas, Pessac Pessac 33600 Saige Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 20 Située au cœur du quartier de Saige, cette structure d'un peu plus de 300 m2 est un lieu où convivialité rime avec proximité.

Trois espaces sont proposés aux usagers : fiction adolescents et adultes, fiction jeunesse, documentaire

Par Manuela Azevedo et Quentin Gendrot