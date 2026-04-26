Critérium d’Écouché Écouché-les-Vallées
Critérium d’Écouché Écouché-les-Vallées vendredi 8 mai 2026.
Écouché-les-Vallées
Critérium d’Écouché
Écouché-les-Vallées Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 13:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Événement organisé par l’Olympique d’Argentan
Vendredi 8 mai 2026
Écouché-les-Vallées
Une journée 100% vélo vous attend avec plusieurs courses au programme
13h15 5, 6 et minimes
14h30 4 et cadets .
Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 67 42 51
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English : Critérium d’Écouché
L’événement Critérium d’Écouché Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-04-26 par Terres d’Argentan Intercom
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