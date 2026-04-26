Écouché-les-Vallées

Critérium d’Écouché

Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 13:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Événement organisé par l’Olympique d’Argentan

Vendredi 8 mai 2026

Écouché-les-Vallées

Une journée 100% vélo vous attend avec plusieurs courses au programme

13h15 5, 6 et minimes

14h30 4 et cadets .

Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 67 42 51

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English : Critérium d’Écouché

L’événement Critérium d’Écouché Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-04-26 par Terres d’Argentan Intercom