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Critérium d’Écouché Écouché-les-Vallées

Critérium d’Écouché Écouché-les-Vallées vendredi 8 mai 2026.

Ville : 61150 Écouché-les-Vallées

Département : Orne

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Écouché-les-Vallées

Critérium d’Écouché

Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 13:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Événement organisé par l’Olympique d’Argentan
Vendredi 8 mai 2026
Écouché-les-Vallées
Une journée 100% vélo vous attend avec plusieurs courses au programme
13h15 5, 6 et minimes
14h30 4 et cadets   .

Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 67 42 51 

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English : Critérium d’Écouché

L’événement Critérium d’Écouché Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-04-26 par Terres d’Argentan Intercom

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