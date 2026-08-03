Informations pratiques

Belfort

Critérium du Ballon d’Alsace

Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

102ème édition du Critérium du Ballon d’Alsace.

Le critérium du Ballon d’Alsace est l’épreuve doyenne sur le Territoire de Belfort, la première édition a eu lieu en 1913. L’épreuve qui a été remportée par de nombreux coureurs amateurs devenus professionnels par la suite.

Départ fictif à 10h depuis le parking de l’Arsenal pour les 2 pelotons (open123 et access1234).

Une caravane de vielles voitures partira en amont de la course. .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 78 64 09

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English : Critérium du Ballon d’Alsace

L’événement Critérium du Ballon d’Alsace Belfort a été mis à jour le 2026-07-31 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)