Critical Care & Emergency Medicine Conference 2026 Hôtel West End Nice

Nice

Critical Care & Emergency Medicine Conference 2026

Hôtel West End 31 Promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-09

3 jours de discussions sur les soins intensifs, de cas cliniques, d’actualités et d’ateliers visant à promouvoir l’excellence clinique et procédurale.

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Hôtel West End 31 Promenade des Anglais Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Critical Care & Emergency Medicine Conference 2026

3 days of critical care discussions, cases, updates and workshops promoting clinical and procedural excellence.

L’événement Critical Care & Emergency Medicine Conference 2026 Nice a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur