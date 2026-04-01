Critical Care & Emergency Medicine Conference 2026 Hôtel West End Nice
Critical Care & Emergency Medicine Conference 2026 Hôtel West End Nice vendredi 9 octobre 2026.
Nice
Critical Care & Emergency Medicine Conference 2026
Hôtel West End 31 Promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-09
3 jours de discussions sur les soins intensifs, de cas cliniques, d’actualités et d’ateliers visant à promouvoir l’excellence clinique et procédurale.
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Hôtel West End 31 Promenade des Anglais Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : Critical Care & Emergency Medicine Conference 2026
3 days of critical care discussions, cases, updates and workshops promoting clinical and procedural excellence.
L’événement Critical Care & Emergency Medicine Conference 2026 Nice a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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