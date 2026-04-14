Critikit : une exposition ludo-éducative, Médiathèque de l’Odyssée, Dreux

Critikit : une exposition ludo-éducative 16 – 30 avril Médiathèque de l’Odyssée Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T13:30:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T13:30:00+02:00 – 2026-04-30T18:00:00+02:00

Pendant les vacances d’avril, la Médiathèque de l’Odyssée accueille Critikit à la galerie, une exposition itinérante de la Cité des sciences. À travers une série de panneaux, vous pourrez vous promener dans un village où chaque lieu (l’épicerie, l’atelier vélo, la bibliothèque, le café…) vous propose des informations et des jeux invitant à vous interroger et regarder le monde sous un autre angle. Jeux et énigmes attendent petits et grands, pour aiguiser son esprit critique !

Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque :

Mar-Mer-Jeu : 13h30-18h

Vendredi : 10h-12h • 13h30-18h

Samedi : 13h30-17h30

Médiathèque de l’Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.dreux-agglomeration.fr/decouvrir-sortir/se-cultiver-se-divertir/mediatheque-lodyssee/ »}, {« link »: « https://www.cite-sciences.fr/fr/accueil »}] Médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux

Une exposition de la Cité des sciences pour mieux voir le monde qui nous entoure ! exposition Critikit

Cité des sciences