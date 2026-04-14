Critikit : une exposition ludo-éducative, Médiathèque de l’Odyssée, Dreux
Critikit : une exposition ludo-éducative, Médiathèque de l’Odyssée, Dreux jeudi 16 avril 2026.
Critikit : une exposition ludo-éducative 16 – 30 avril Médiathèque de l’Odyssée Eure-et-Loir
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T13:30:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T13:30:00+02:00 – 2026-04-30T18:00:00+02:00
Pendant les vacances d’avril, la Médiathèque de l’Odyssée accueille Critikit à la galerie, une exposition itinérante de la Cité des sciences. À travers une série de panneaux, vous pourrez vous promener dans un village où chaque lieu (l’épicerie, l’atelier vélo, la bibliothèque, le café…) vous propose des informations et des jeux invitant à vous interroger et regarder le monde sous un autre angle. Jeux et énigmes attendent petits et grands, pour aiguiser son esprit critique !
Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque :
- Mar-Mer-Jeu : 13h30-18h
- Vendredi : 10h-12h • 13h30-18h
- Samedi : 13h30-17h30
Médiathèque de l’Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.dreux-agglomeration.fr/decouvrir-sortir/se-cultiver-se-divertir/mediatheque-lodyssee/ »}, {« link »: « https://www.cite-sciences.fr/fr/accueil »}] Médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux
Une exposition de la Cité des sciences pour mieux voir le monde qui nous entoure ! exposition Critikit
Cité des sciences
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