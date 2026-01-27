Joly vitrail Dreux

Joly vitrail

18 Rue Rotrou Dreux Eure-et-Loir

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23

2026-05-23

Laissez-vous émerveiller par un patrimoine qui traverse les siècles avec éclat. Rose et William ont à cœur de protéger cet aspect de l’histoire de l’art, de le promouvoir, et de le démocratiser. De la découpe du verre aux jeux de lumière, plongez dans les secrets d’un métier d’art rare et précieux.

Intervenants Rose et William Joly

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 14h45 à l’Hôtel Montulé, 18 Rue Rotrou, 28100 Dreux 5 .

18 Rue Rotrou Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

Marvel at a heritage that shines through the centuries. Rose and William are committed to protecting, promoting and democratizing this aspect of art history. From the cutting of glass to the play of light, plunge into the secrets of a rare and precious craft.

