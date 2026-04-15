Voyage théâtral au Musée d’Art et d’Histoire de Dreux » avec La Compagnie du Chapeau de Paille Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’art et d’histoire Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Visites théâtralisées écrites et mises en scène par Alexandre LAVAL

Avec les comédiens Aurélie BABLED et Alexandre LAVAL

« Vivez une Nuit des Musées hors du temps avec les comédiens de la Compagnie du Chapeau de Paille qui vous conteront leurs anecdotes historiques, littéraires ou poétiques sur les œuvres du musée, pour un voyage à travers les époques, des salons des Précieuses aux révolutions du XIXème siècle ! »

Visite théâtralisée à :18h30- 19h- 19h30- 20h- 20h30

Musée d’art et d’histoire 5 Place du Musée, 28100 Dreux, France Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 33237385575 https://www.dreux.com/le-musee Collections liées à la riche histoire drouaise.

Archéologie : vestiges du Fort Harrouard et matériel funéraire mérovingien.

Histoire de la collégiale Saint-Étienne, sur l’emplacement de laquelle s’élève la Chapelle Royale, mausolée de la famille royale d’Orléans.

Peinture impressionniste et postimpressionniste.

Collection de près de quatre cents pipes, accessoires et objets du fumeur, entrée en 1974 au musée de Dreux grâce à l’architecte d’origine russe Igor Smirnoff, abondée en 1980 par sa sœur, Olga Boundass. En voiture : autoroute A13 puis RN12 à Bois d’Arcy. Voie rapide sans péage sur tout le trajet. 1h environ. Depuis Chartres : En voiture : RN 154 (voie rapide) ; 30min. Parcs de stationnement souterrains Métézeau et Mésirard gratuits 2 heures. Train: Gare Montparnasse, arrêt gare de Dreux ; descendre le boulevard Louis Terrier en face, puis, au feu tricolore, tourner deux fois à gauche ; 48 min. à 1h10.

Visites théâtralisées écrites et mises en scène par Alexandre LAVAL

©Aurélie Babled et Alexandre Laval_photo Société des amis du musée de Dreux (3)