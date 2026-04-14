Projection du film « Tante Hilda », Auditorium de l’Odyssée, Dreux

Projection du film « Tante Hilda » Mercredi 15 avril, 15h00 Auditorium de l’Odyssée Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

Découvrez le film d’animation « Tante Hilda » pour comprendre la biodiversité en famille dans le cadre de la quinzaine « Tous au compost » !

Et si parler de semences, de biodiversité et d’avenir de notre alimentation pouvait se faire avec poésie, humour et émotion ? À travers l’histoire de Tante Hilda, passionnée de botanique qui protège une plante menacée face aux logiques industrielles, ce film d’animation aborde des questions très actuelles : la diversité des espèces, la place du vivant, les choix de société qui façonnent notre quotidien.

La projection sera suivie d’un goûter composé de produits locaux pour prolonger les échanges. Accessibles aux enfants comme aux adultes.

Auditorium de l’Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 82 68 20 [{« link »: « https://www.dreux-agglomeration.fr/actualite/tous-au-compost-2026/ »}] Auditorium de l’Odyssée, conservatoire et médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux

Découvrez le film d’animation « Tante Hilda » pour comprendre la biodiversité en famille ! Tous au compost Projection

Folimage, Mélusine Production, France 3 Cinéma, Rhône-Alpes Cinéma, SND