Croisière commentée du patrimoine, Embarcadère Promenade François Mitterrand, Conflans-Sainte-Honorine

Informations pratiques

Croisière commentée du patrimoine Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Embarcadère Promenade François Mitterrand Yvelines

Réservation sur place dans la camionnette de l’Office de Tourisme Terres de Deine, promenade François Mitterrand en face l’embarcadère.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

À bord d’un bateau de croisière, venez découvrir, sous un autre angle, la ville de Conflans-Sainte-Honorine et son histoire intimement liée au fleuve et à la batellerie.

Embarcadère Promenade François Mitterrand Promenade François Mitterrand, 78700 Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 66 48 61 55 »}]

Croisière commentée

©Terres de Seine