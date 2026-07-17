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Croisière commentée du patrimoine, Embarcadère Promenade François Mitterrand, Conflans-Sainte-Honorine

dimanche 20 septembre 2026 · Embarcadère Promenade François Mitterrand · Conflans-Sainte-Honorine

Croisière commentée du patrimoine, Embarcadère Promenade François Mitterrand, Conflans-Sainte-Honorine

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Embarcadère Promenade François Mitterrand
Adresse
Promenade François Mitterrand, 78700
Ville
78700 Conflans-Sainte-Honorine
Département
Yvelines
Tarif
Réservation sur place dans la camionnette de l'Office de Tourisme Terres de Deine, promenade François Mitterrand en face l'embarcadère.

Croisière commentée du patrimoine Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Embarcadère Promenade François Mitterrand Yvelines

Réservation sur place dans la camionnette de l’Office de Tourisme Terres de Deine, promenade François Mitterrand en face l’embarcadère.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

À bord d’un bateau de croisière, venez découvrir, sous un autre angle, la ville de Conflans-Sainte-Honorine et son histoire intimement liée au fleuve et à la batellerie.

Embarcadère Promenade François Mitterrand Promenade François Mitterrand, 78700 Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 66 48 61 55 »}]
Croisière commentée

©Terres de Seine

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