Croisière dégustation Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne

Croisière dégustation

Quai d’Alsace Duc des Chauvières Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Dégustation accords fromages & vins à bord du Duc des Chauvières !

Laissez vous porter au fil de l’eau lors d’une croisière unique dédiée aux plaisirs du goût.

Au programme une sélection de vins soigneusement choisis, accompagnés d’un assortiment de fromages savoureux pour des accords parfaits élaborés par Marine

Que vous soyez amateur de vins ou simple épicurien, cette expérience fluviale promet un moment de détente et de découverte entre amis, en couple ou solo.

Jeudi 9 juillet

Embarquement pour 19h00, Quai d’Alsace à Château-Gontier

Réservation au 06 78 74 60 21 ou contact@leducdeschauvieres.com

45.00€ croisière touristique + atelier vins/fromages .

Quai d’Alsace Duc des Chauvières Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 78 74 60 21 contact@leducdeschauvieres.com

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English :

Wine and cheese tasting aboard the Duc des Chauvières!

L’événement Croisière dégustation Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-09 par SUD MAYENNE