Croisière invite Chinese Man Records // APPLAUSE SHOW Croisière Arles

Informations pratiques

Arles

Croisière invite Chinese Man Records // APPLAUSE SHOW

Vendredi 31 juillet 2026 de 23h à 2h. Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 23:00:00

fin : 2026-07-31 02:00:00

Date(s) :

2026-07-31

La Croisière accueille ARTEM et Matteo Prod pour une soirée de DJ sets où se croisent musiques électroniques, hip-hop, bass music et influences du monde. Une expérience sonore intense et festive à vivre en bord du Rhône.

Préparez-vous à une soirée électrisante avec les DJ sets d’ARTEM et Matteo Prod, deux artistes incontournables de la scène électronique actuelle.



ARTEM propose des sets percussifs et puissants, mêlant basses profondes, rythmes effrénés et musiques de club. Nourrie par ses racines serbes et son parcours à Lisbonne, elle s’est imposée sur des scènes majeures comme Solidays, Yardland, Les Ardentes ou encore Rinse France.



À ses côtés, Matteo Prod, DJ, producteur, compositeur et membre fondateur de Chinese Man, déploie un univers où hip-hop, électro et sonorités du monde se rencontrent avec une créativité sans limite. Fondateur d’Applause_show et cofondateur de Chinese Man Records, il promet un set aussi éclectique qu’envoûtant.



Une soirée placée sous le signe de l’énergie, de la découverte musicale et de la danse, dans le cadre convivial de La Croisière. .

Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52 contact@croisiere-arles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Croisière welcomes ARTEM and Matteo Prod for an evening of DJ sets blending electronic music, hip-hop, bass music, and world music influences. An intense and festive musical experience to enjoy along the banks of the Rhône.

L’événement Croisière invite Chinese Man Records // APPLAUSE SHOW Arles a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme d’Arles