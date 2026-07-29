Croisière invite Chinese Man Records // TURBO TORSI Croisière Arles

Informations pratiques

Arles

Croisière invite Chinese Man Records // TURBO TORSI

Samedi 1er août 2026 de 23h à 2h. Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 23:00:00

fin : 2026-08-01 02:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Turbo Torši investit La Croisière pour un DJ set hypnotique où bass music, techno, dub et break fusionnent avec les sonorités traditionnelles anatoliennes, caucasiennes et perses. Une soirée intense et résolument dansante.

Dès 23h, La Croisière accueille Turbo Torši, le projet solo de Simon Djamdjian, membre du duo Baja Frequencia. À travers un DJ set puissant, il mêle bass music, techno, dub et break aux sonorités traditionnelles anatoliennes, caucasiennes et perses, créant un univers musical singulier et immersif.



Portée par une énergie brute et une identité sonore affirmée, sa performance invite à un véritable voyage entre musiques électroniques et influences ancestrales. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de sets intenses, engagés et taillés pour enflammer le dancefloor, dans l’ambiance conviviale de La Croisière. .

Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52 contact@croisiere-arles.fr

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English :

Turbo Torši takes the stage at La Croisière for a mesmerizing DJ set where bass music, techno, dub, and breakbeat blend with traditional Anatolian, Caucasian, and Persian sounds. An intense and undeniably danceable night.

L’événement Croisière invite Chinese Man Records // TURBO TORSI Arles a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme d’Arles