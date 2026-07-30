Croisière invite Flacko Croisière Arles

Informations pratiques

Arles

Croisière invite Flacko

Vendredi 14 août 2026 de 23h à 2h. Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 23:00:00

fin : 2026-08-14 02:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Flacko prend les commandes de La Croisière pour un DJ set explosif mêlant afro, hip-hop, R&B et influences caribéennes. Une soirée rythmée, festive et taillée pour faire danser jusqu’au bout de la nuit.

La Croisière accueille Flacko pour un DJ set aux sonorités ensoleillées et résolument festives. Originaire du Sud de la France, il fusionne avec aisance afro, hip-hop, R&B et influences caribéennes pour créer une ambiance chaleureuse et irrésistiblement dansante.



Habitué des scènes de Marseille, Montpellier et Toulouse, ainsi que des résidences à l’Antirouille, Flacko débarque à La Croisière avec une seule ambition faire monter la température et enflammer le dancefloor. Une soirée placée sous le signe du groove, du partage et de l’énergie. .

Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52 contact@croisiere-arles.fr

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English :

Flacko takes the reins at La Croisière for an explosive DJ set blending Afro, hip-hop, R&B, and Caribbean influences. A lively, festive night designed to keep you dancing until the early hours of the morning.

L’événement Croisière invite Flacko Arles a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme d’Arles