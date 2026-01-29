CROISIÈRE PROMENADE COMMENTÉE Quai de Waiblingen Mayenne

CROISIÈRE PROMENADE COMMENTÉE

Quai de Waiblingen Office de Tourisme Halte Fluviale Mayenne Mayenne

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 16:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-27

Un moment de détente au fil de la rivière, la Mayenne…

L’office de tourisme Mayenne Co vous propose d’embarquer à bord du bateau-promenade La Meduana pour vous détendre au fil de l’eau et passer un moment convivial en famille ou entre amis.

Larguez les amarres ! Embarquez pour une balade bucolique sur la rivière La Mayenne et découvrez la ville de Mayenne et ses abords. Vous pourrez alors apprécier les beaux paysages que vous réserve la campagne mayennaise. Vous en apprendrez un peu plus sur la faune, la flore, l’histoire de la région ou encore le système d’éclusage manuel…

Réservation recommandée auprès de l’office de tourisme Mayenne Co.

Embarquement 15 min avant le début de la croisière. .

Quai de Waiblingen Office de Tourisme Halte Fluviale Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A moment of relaxation along the river, the Mayenne…

L’événement CROISIÈRE PROMENADE COMMENTÉE Mayenne a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Mayenne Co