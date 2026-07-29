Croisière Saumur Loire Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Croisière Saumur Loire
Quai Lucien-Gautier Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Partez à la découverte du paysage ligérien au cours d’une croisière commentée d’une durée de 25 minutes. Tout au long de cette balade, vous pourrez observer la ville de Saumur depuis la Loire, ses monuments, sa faune et sa flore.
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Quai Lucien-Gautier Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 22 87 00 contact@croisieressaumurloire.fr
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English :
Discover the Loire landscape on a 25-minute guided cruise. Along the way, you can observe the town of Saumur from the Loire, its monuments, fauna and flora.
L’événement Croisière Saumur Loire Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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