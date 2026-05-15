Croisières Fluviales Récid’Eau Montargis
Croisières Fluviales Récid’Eau Montargis jeudi 4 juin 2026.
Montargis
Croisières Fluviales Récid’Eau
Rue du Pont Saint-Roch Montargis Loiret
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 14:30:00
fin : 2026-06-05 17:00:00
Date(s) :
2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06
L’Agglomération Montargoise vous propose une croisière fluviale de 2h à bord du Zia pour découvrir l’eau sur notre territoire autrement !
L’Agglomération Montargoise vous propose une croisière fluviale de 2h à bord du Zia pour découvrir l’eau sur notre territoire autrement !
Au fil de l’eau (et du Loing !), plongez dans les grandes thématiques liées à l’eau
L’histoire de Montargis et de l’eau, la prévention des inondations, la ressource en eau, la continuité écologique, l’adaptation au changement climatique, …
3 dates au choix jeudi 4 juin à 14h30, vendredi 5 juin à 9h30 et 14h30 et samedi 6 juin à 9h30
Cette animation s’inscrit dans le cadre de Récid’Eau du Loing 0 .
Rue du Pont Saint-Roch Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87
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English :
The Agglomération Montargoise invites you to take a 2-hour river cruise aboard the Zia to discover our region?s waterways in a whole new way!
L’événement Croisières Fluviales Récid’Eau Montargis a été mis à jour le 2026-05-15 par OT MONTARGIS
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