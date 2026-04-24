Croisières sur la Seine mail Anatole France Vernon

Vernon

Croisières sur la Seine

mail Anatole France Quai Caméré Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Embarquez pour une croisière inoubliable sur la Seine !

Le dimanche 7 juin 2026, vivez une expérience unique au fil de l’eau avec l’événement phare du printemps organisé par l’Office de Tourisme Nouvelle Normandie, les Croisières sur la Seine.

Partez à la découverte d’un patrimoine exceptionnel, installé à bord du bateau Le Tivano au départ de Vernon, direction La Roche-Guyon. Laissez-vous porter par les flots et plongez dans l’histoire et les paysages remarquables de la vallée de la Seine grâce à une croisière commentée.

️ Au programme

• L’histoire de Vernon

• Les impressionnistes à Giverny

• Le patrimoine fluvial de la Seine

• Le château de La Roche-Guyon

Pour parfaire cette parenthèse culturelle, un goûter typique normand vous sera servi à bord, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Une escapade idéale en famille ou entre amis, à ne pas manquer pour redécouvrir la Seine autrement !

️ Informations pratiques

Départ Vernon

Nous vous attendons Quai Caméré, mail Anatole France, à Vernon (Coord GPS 49.090892, 1.491848)

️ Date Dimanche 7 juin 2026

⏰ Horaires 3 départs au choix → 10h30 14h 16h30

⏳ Durée 2h de croisière

Contrôle à l’embarquement chaque passager majeur devra présenter une pièce d’identité en cours de validité et son billet.

Pour des raisons de sécurité, les poussettes, fauteuils roulants et animaux ne sont pas autorisés à bord.

A noter cette animation a lieu le week-end de la Fête de Vernon, anticipez vos déplacements.

Tarifs

• Plein tarif 29 €

• Tarif réduit (4-12 ans) 15 €

• Gratuit pour les moins de 4 ans

Réservation obligatoire

Les places sont limitées, pensez à réserver dès maintenant !

Une expérience culturelle et dépaysante vous attend sur la Seine ! .

mail Anatole France Quai Caméré Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 21 31 29 information@tourisme.sna27.fr

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English : Croisières sur la Seine

L’événement Croisières sur la Seine Vernon a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération