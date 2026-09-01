Croissance, Croissance verte, Décroissance Maison de la Vie Associative et Citoyenne – mardis 22 et 29 septembre Paris

mercredi 23 septembre 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne - mardis 22 et 29 septembre · Paris

Informations pratiques

La croissance économique est censée permettre le plein emploi et

fournir les ressources pour financer le modèle social. Mais elle est

aussi considérée comme la principale cause de la dégradation des

conditions de vie sur terre. Depuis son accélération, sept des neuf

limites planétaires identifiées ont été dépassées.

Une séance sera

consacrée à la définition de la croissance. Comment et pourquoi

calculer un taux de croissance, quelles sont les limites de

l’exercice ? Une deuxième séance présentera la réponse proposée

par les économistes : décarboner l’économie. Est-ce

réaliste et à quel prix ? Une troisième séance traitera de

l’abandon de l’objectif de croissance : comment organiser

une économie de « décroissance » permettant de

satisfaire les besoins essentiels ?

-22 septembre

Jean-Paul Milot, ancien secrétaire général du conseil de

normalisation des comptes publics, La croissance ?

-29 septembre

Paul Malliet, chargé d’études, OFCE, La croissance verte ?

-6 octobre

Gabriel Malek, président d’AlterKapitae, chercheur associé au

Collège des Bernardins, La décroissance ?

Croissance, Croissance verte, Décroissance

Le mardi 22 septembre 2026

de 21h45 à 21h45

Le mardi 29 septembre 2026

de 21h30 à 21h30

Le mardi 06 octobre 2026

de 21h30 à 21h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T00:45:00+02:00

fin : 2026-10-07T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-22T21:45:00+02:00_2026-09-22T21:45:00+02:00;2026-09-29T21:30:00+02:00_2026-09-29T21:30:00+02:00;2026-10-06T21:30:00+02:00_2026-10-06T21:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne – mardis 22 et 29 septembre 76, rue Daguerre 75014 Paris

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