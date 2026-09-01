Croissance, Croissance verte, Décroissance Maison de la Vie Associative et Citoyenne – mardis 22 et 29 septembre Paris
mercredi 23 septembre 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne - mardis 22 et 29 septembre · Paris
Informations pratiques
La croissance économique est censée permettre le plein emploi et
fournir les ressources pour financer le modèle social. Mais elle est
aussi considérée comme la principale cause de la dégradation des
conditions de vie sur terre. Depuis son accélération, sept des neuf
limites planétaires identifiées ont été dépassées.
Une séance sera
consacrée à la définition de la croissance. Comment et pourquoi
calculer un taux de croissance, quelles sont les limites de
l’exercice ? Une deuxième séance présentera la réponse proposée
par les économistes : décarboner l’économie. Est-ce
réaliste et à quel prix ? Une troisième séance traitera de
l’abandon de l’objectif de croissance : comment organiser
une économie de « décroissance » permettant de
satisfaire les besoins essentiels ?
-22 septembre
Jean-Paul Milot, ancien secrétaire général du conseil de
normalisation des comptes publics, La croissance ?
-29 septembre
Paul Malliet, chargé d’études, OFCE, La croissance verte ?
-6 octobre
Gabriel Malek, président d’AlterKapitae, chercheur associé au
Collège des Bernardins, La décroissance ?
Croissance, Croissance verte, Décroissance
Le mardi 22 septembre 2026
de 21h45 à 21h45
Le mardi 29 septembre 2026
de 21h30 à 21h30
Le mardi 06 octobre 2026
de 21h30 à 21h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T00:45:00+02:00
fin : 2026-10-07T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-22T21:45:00+02:00_2026-09-22T21:45:00+02:00;2026-09-29T21:30:00+02:00_2026-09-29T21:30:00+02:00;2026-10-06T21:30:00+02:00_2026-10-06T21:30:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne – mardis 22 et 29 septembre 76, rue Daguerre 75014 Paris
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