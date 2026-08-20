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CROP Scrapbooking, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan

samedi 30 janvier 2027 · Maison des Sports et de la Jeunesse · Draguignan

CROP Scrapbooking, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan

Informations pratiques

Début
samedi 30 janvier 2027
Fin
samedi 29 mai 2027
Lieu
Maison des Sports et de la Jeunesse
Adresse
Boulevard Marx Dormoy, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var

CROP Scrapbooking 30 janvier – 29 mai 2027, certains samedis Maison des Sports et de la Jeunesse Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-30T08:30:00+01:00 – 2027-01-30T18:00:00+01:00
Fin : 2027-05-29T08:30:00+02:00 – 2027-05-29T18:00:00+02:00

Séances de loisirs créatifs scrapbooking organisées par l’association Les Scrapcopines, ouverte aux adhérents de l’association et aux personnes intéressées

  • le 30 janvier 2027 – CROP SCRAPBOOKING Géométrie avec 3 techniques de couture : à la machine, pochoirs et fuze

  • le 13 mars de 8h30 à 18h – CROP SCRAPBOOKING « saison fleurie » Kit de Julie Blanc

  • le 10 avril de 8h30 à 18h – CROP SCRAPBOOKING Libre pour finalisation de projet

  • le 29 mai de 8h30 à 18h – CROP SCRAPBOOKING « Vacances de rêve »

Plus d’infos sur la page Facebook Les Scrapcopines de Draguignan
De 8h30 à 18h – Salle de conférences de la MSJ

Maison des Sports et de la Jeunesse Boulevard Marx Dormoy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Par les scrapcopines

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