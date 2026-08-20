CROP Scrapbooking, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan

samedi 30 janvier 2027 · Maison des Sports et de la Jeunesse · Draguignan

Informations pratiques

CROP Scrapbooking 30 janvier – 29 mai 2027, certains samedis Maison des Sports et de la Jeunesse Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-30T08:30:00+01:00 – 2027-01-30T18:00:00+01:00

Fin : 2027-05-29T08:30:00+02:00 – 2027-05-29T18:00:00+02:00

Séances de loisirs créatifs scrapbooking organisées par l’association Les Scrapcopines, ouverte aux adhérents de l’association et aux personnes intéressées

le 30 janvier 2027 – CROP SCRAPBOOKING Géométrie avec 3 techniques de couture : à la machine, pochoirs et fuze

le 13 mars de 8h30 à 18h – CROP SCRAPBOOKING « saison fleurie » Kit de Julie Blanc

le 10 avril de 8h30 à 18h – CROP SCRAPBOOKING Libre pour finalisation de projet

le 29 mai de 8h30 à 18h – CROP SCRAPBOOKING « Vacances de rêve »

Plus d’infos sur la page Facebook Les Scrapcopines de Draguignan

De 8h30 à 18h – Salle de conférences de la MSJ

Maison des Sports et de la Jeunesse Boulevard Marx Dormoy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Par les scrapcopines