CROP Scrapbooking, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan
samedi 30 janvier 2027 · Maison des Sports et de la Jeunesse · Draguignan
Informations pratiques
CROP Scrapbooking 30 janvier – 29 mai 2027, certains samedis Maison des Sports et de la Jeunesse Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-30T08:30:00+01:00 – 2027-01-30T18:00:00+01:00
Fin : 2027-05-29T08:30:00+02:00 – 2027-05-29T18:00:00+02:00
Séances de loisirs créatifs scrapbooking organisées par l’association Les Scrapcopines, ouverte aux adhérents de l’association et aux personnes intéressées
le 30 janvier 2027 – CROP SCRAPBOOKING Géométrie avec 3 techniques de couture : à la machine, pochoirs et fuze
le 13 mars de 8h30 à 18h – CROP SCRAPBOOKING « saison fleurie » Kit de Julie Blanc
le 10 avril de 8h30 à 18h – CROP SCRAPBOOKING Libre pour finalisation de projet
le 29 mai de 8h30 à 18h – CROP SCRAPBOOKING « Vacances de rêve »
Plus d’infos sur la page Facebook Les Scrapcopines de Draguignan
De 8h30 à 18h – Salle de conférences de la MSJ
Maison des Sports et de la Jeunesse Boulevard Marx Dormoy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Par les scrapcopines
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