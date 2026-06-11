Croquis nature Rue de l’Église Cuisery
Croquis nature Rue de l’Église Cuisery vendredi 17 juillet 2026.
Cuisery
Croquis nature
Rue de l’Église Centre EDEN Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 12:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-23
Conseils, trucs et techniques pour faire ses croquis dans la Nature.
Vous partirez dehors avec du matériel de dessin (fourni) pour croquer le dehors et apprendre à l’observer… A partir de 10 ans. .
Rue de l’Église Centre EDEN Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : Croquis nature
L’événement Croquis nature Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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