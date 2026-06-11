Croquis nature Rue de l’Église Cuisery

Cuisery

Croquis nature

Rue de l’Église Centre EDEN Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17 12:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-23

Conseils, trucs et techniques pour faire ses croquis dans la Nature.

Vous partirez dehors avec du matériel de dessin (fourni) pour croquer le dehors et apprendre à l’observer… A partir de 10 ans. .

Rue de l’Église Centre EDEN Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

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English : Croquis nature

L’événement Croquis nature Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN