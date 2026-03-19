Croquons les couleurs # 1 Composer un panorama comme une partition musicale., Ecole Municipale d’Art, Boulogne-sur-Mer

Croquons les couleurs # 1 Composer un panorama comme une partition musicale. Vendredi 5 juin, 14h30 Ecole Municipale d’Art Pas-de-Calais

Le lieu de RDV sera donné par SMS. Sur inscription au 03 21 32 26 27. Il est impératif de ramener des crayons de couleurs, à la cire (type neocolor ou crayola), des feutres de couleur et un carnet de croquis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

Amélie Cazin, artiste et professeur à l’EMA, vous propose, en binôme avec Amélie Demange (artiste toulousaine, graphiste webdesigner « dessinatrice d’aventures », formés au design et à l’architecture) un workshop/atelier de croquis.

Ecole Municipale d’Art Place de Picardie 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Apporter du rythme et du dynamisme à sa composition.

Amélie Demange