Croquons les couleurs # 1 Drink & Draw Croqueurs de tête., Ecole Municipale d’Art, Boulogne-sur-Mer
Croquons les couleurs # 1 Drink & Draw Croqueurs de tête., Ecole Municipale d’Art, Boulogne-sur-Mer vendredi 5 juin 2026.
Croquons les couleurs # 1 Drink & Draw Croqueurs de tête. Vendredi 5 juin, 18h00 Ecole Municipale d’Art Pas-de-Calais
Le lieu de RDV sera donné par SMS. Sur inscription au 03 21 32 26 27. Il est impératif de ramener des crayons de couleurs, à la cire (type neocolor ou crayola), des feutres de couleur et un carnet de croquis.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Amélie Cazin, artiste et professeur à l’EMA, vous propose, en binôme avec Amélie Demange (artiste toulousaine, graphiste webdesigner « dessinatrice d’aventures », formés au design et à l’architecture) un atelier de croquis/workshop.
Ecole Municipale d’Art Place de Picardie 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Construire et mettre en page une collection de portrait coloré.
Amélie Demange
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