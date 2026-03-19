Croquons les couleurs #2 Balade dessinée : micro paysages en mouvement., Ecole Municipale d’Art, Boulogne-sur-Mer

Croquons les couleurs #2 Balade dessinée : micro paysages en mouvement. Samedi 6 juin, 09h30 Ecole Municipale d’Art Pas-de-Calais

Sur inscription au 03 21 32 26 27. Il est impératif de ramener des crayons de couleurs, à la cire (type neocolor ou crayola), des feutres de couleur et un carnet de croquis. Le lieu de RDV sera donné par SMS.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Amélie Cazin, artiste et professeur à l’EMA, vous propose, en binôme avec Amélie Demange (artiste toulousaine, graphiste webdesigner « dessinatrice d’aventures », formés au design et à l’architecture) une balade dessinée.

Ecole Municipale d’Art Place de Picardie 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Raconter son voyage en micro vignettes rapide.

Amélie Demange