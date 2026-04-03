Cross Volvic Rue des Sources Volvic

Informations pratiques

Volvic

Cross Volvic

Rue des Sources Parc de la Source Volvic Volvic Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 10:45:00

fin : 2026-11-07 16:45:00

Date(s) :

2026-11-07

Événement emblématique de l’hiver sportif auvergnat, le Cross Volvic revient le samedi 7 novembre 2026.

Une journée sportive, conviviale et pleine de surprises vous attend au cœur des volcans d’Auvergne !

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Rue des Sources Parc de la Source Volvic Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 72 80 71 sc.athletisme@gmail.com

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English :

An emblematic event of the Auvergne winter sports season, the Cross Volvic returns on Saturday, November 7, 2026.

A day of sport, fun and surprises awaits you in the heart of the Auvergne volcanoes!

L’événement Cross Volvic Volvic a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic