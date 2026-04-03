Cross Volvic Rue des Sources Volvic
samedi 7 novembre 2026 · Rue des Sources · Volvic
Informations pratiques
Volvic
Cross Volvic
Rue des Sources Parc de la Source Volvic Volvic Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 10:45:00
fin : 2026-11-07 16:45:00
Date(s) :
2026-11-07
Événement emblématique de l’hiver sportif auvergnat, le Cross Volvic revient le samedi 7 novembre 2026.
Une journée sportive, conviviale et pleine de surprises vous attend au cœur des volcans d’Auvergne !
.
Rue des Sources Parc de la Source Volvic Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 72 80 71 sc.athletisme@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An emblematic event of the Auvergne winter sports season, the Cross Volvic returns on Saturday, November 7, 2026.
A day of sport, fun and surprises awaits you in the heart of the Auvergne volcanoes!
L’événement Cross Volvic Volvic a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic
À voir aussi à Volvic (Puy-de-Dôme)
- Visite de Volvic O’rigines, Volvic O’rigines, Volvic 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’usine d’embouteillage Volvic Société des Eaux de Volvic Volvic 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’usine d’embouteillage Volvic, Société des eaux de Volvic- Zone Industrielle du Chancet,, Volvic 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’impluvium de Volvic Société des Eaux de Volvic Volvic 19 septembre 2026